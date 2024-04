Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Son Buldu

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu', 4. etapla yarışlarıyla sona erdi. 4 gün süren organizasyonda genel sıralamada Polonya'dan Marcin Budzinski birinci, Almanya'dan Oliver Mattheis ikinci ve Eritre'den Dawit Yemane ise üçüncü oldu.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 4. etap, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı arasında devam ederek Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi. Anemurium Antik Kenti'nde başlayan ve 4 gün boyunca Mersin'in 13 ilçesini gezen bisikletçiler son günde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarışı tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine sahil boyunca, üzerinde MSK yazılı tişörtle bisiklet sürerek geldi ve ardından ödülleri takdim etti.

"Mersin sporla, sanatla ve kültürle konuşuluyor"

Tour of Mersin'in final gününde katılımcılara seslenen Başkan Seçer, yaklaşan MSK'nın maçlarını ve Çukurova Basketbol'un Mersin'de oynayacağı 'Final Four' mücadelelerine tüm Mersinlileri davet etti. Mersin'in spor, kültür ve sanatla konuşulan bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Mersin sporla, sanatla ve kültürle konuşuluyor. İşte Mersin böyle olmalı. Bu arada buraya bisikletle geldim. Tavsiye ederim, sahilde çok keyifli oluyor" dedi.

"Amacımız Mersin'in enerjisini gökyüzüne kadar çıkarmak"

Huzur, barış ve kardeşlik kenti Mersin'i çok daha iyi noktalara getirmek istediklerini söyleyen Seçer, "Amacımız Mersin'in enerjisini gökyüzüne kadar çıkarmak. Amacımız gülen Mersin, dost Mersin, kardeş Mersin, herkesin keyifle yaşadığı, kendini iyi hissettiği, öteki görmediği bir Mersin; bizim hayalimiz bu. Bunun için çalışıyoruz, çok da mesafe aldık. Mersin çok daha iyi yerlere gelecek. Bundan hiçbir endişemiz yok" diye konuştu.

"Spor, kültür ve sanat toplumları birleştiren önemli birer çimentodur"

Başkan Vahap Seçer, 6. Tour of Mersin'in 4 gün boyunca dolu dolu geçtiğini belirterek, sporun Mersin için önemine değindi. Spor, kültür ve sanatın insanları bir araya getirmek için önemli bir araç olduğuna değinen Seçer, "500 kilometre civarında bir güzergah. Mersin'in müstesna doğal güzellikleri, tarihi ören yerleri, yaylayı, denizi her şeyi gören ve televizyon ekranlarınca da dünyaya Türkiye tanıtılan bir organizasyon. Belediye başkanınız olarak bu organizasyonları önemsiyorum. Benim için ilk etapta özne Mersin, Mersin'in tanıtımı. Bunu çoğaltmalıyız. İlçe belediyelerimiz de yapıyor, onlar da çoğaltmalı. Festivaller, spor müsabakaları, aktiviteler, kültürün, sanatın, sporun her alanında bunu çoğaltmak zorundayız. Spor, kültür ve sanat toplumları birleştiren önemli birer çimentodur. Toplumları bir araya getiren, huzurlu kılan, barışı, kardeşliği tesis eden önemli bir şifa kaynağı. Dünyada bugüne kadar keşfedilmiş en önemli ilaç bu. İnsanları bir araya getiriyor çünkü" ifadelerini kullandı.

Genel klasmanda sıralamaya girenler

Genel sıralamada Polonya'dan Marcin Budzinski birinci, Almanya'dan Oliver Mattheis ikinci, Eritre'den Dawit Yemane ise üçüncü oldu.

4. etapta ilk üçe girenler

Son gün gerçekleşen 4. etapta Sergei Rostovtsev birinci, Polonya'dan Norbert Banaszek ikinci olurken, Türkiye'den katılan Batuhan Özgür ise üçüncü oldu.

Sarı mayo Budznski'nin oldu

Sarı mayo Polonya'dan katılan Marcin Budzinski'nin olurken, turkuaz mayo Eritre'den Dawit Yemane'nin oldu. Yarışmada kırmızı mayo Yoel Habteab'e, beyaz mayo ise Ruslan Aliyev'e verildi. Mayolar ve takım klasman ödülleri de protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - MERSİN