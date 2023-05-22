Trabzon fırtınası esti geçti! İstanbul ekibini farka boğdular

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 3-1 tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

PERDEYİ BARTRA AÇTI

Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi.

TREZEGUET, DOUBLE YAPTI

Ev sahibi ekip, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi.

KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERDİ

Son 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, farklı Karagümrük galibiyetiyle üstündeki baskıyı dağıttı ve 51 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı. Trabzonspor, ligde gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u misafir edecek.