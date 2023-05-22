Trabzon fırtınası esti geçti! İstanbul ekibini farka boğdular - Son Dakika
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Trabzon fırtınası esti geçti! İstanbul ekibini farka boğdular

22.05.2023 22:54

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kötü gidişatına son verdi. Bordo-mavili ekip, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 3-1 tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

PERDEYİ BARTRA AÇTI

Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

TREZEGUET, DOUBLE YAPTI

Ev sahibi ekip, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERDİ

Son 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, farklı Karagümrük galibiyetiyle üstündeki baskıyı dağıttı ve 51 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı. Trabzonspor, ligde gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u misafir edecek.

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Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon fırtınası esti geçti! İstanbul ekibini farka boğdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon fırtınası esti geçti! İstanbul ekibini farka boğdular - Son Dakika
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