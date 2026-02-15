Trabzon Yarı Maratonu'nda Dereceler Açıklandı - Son Dakika
Spor

Trabzon Yarı Maratonu'nda Dereceler Açıklandı

15.02.2026 15:19
VakıfBank 46'ncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu sonuçları belli oldu, ödüller sahiplerini buldu.

ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU'NDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen VakıfBank 46'ncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren yarışmacılar belli oldu.

21 kilometrelik Yarı Maraton'a 492, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton'a 632, Halk Koşusu'na bin 286 ve Çocuk Koşusu'na ise 526 sporcunun katıldığı Yarı Maraton'da dereceye giren sporcular şu şekilde:

21 kilometre erkekler koşusunda; 1'inci Ali Kaya, 2'nci Adel Mechaal, 3'üncü Ömer Amaçtan, 4'üncü Derebe Regesa, 5'inci Ahmet Alkanoğlu.

21 kilometre kadınlar koşusunda; 1'inci Nursena Çeto, 2'nci Hana Ketsela Mengıstu, 3'üncü Fatma Karasu, 4'üncü Pınar Demir, 5'inci Anna Yuspova.

10 kilometre erkekler koşusunda; 1'inci Abdullah Tuğluk, 2'nci Ersin Tekal, 3'üncü Enbiya Yazıcı, 4'üncü Barış Demirtaş, 5'inci Mervan Haykır.

10 kilometre kadınlar koşusunda; 1'inci Urkuş Işık, 2'nci Dilek Öztürk, 3'üncü Şevval Özdoğan, 4'üncü Berfin Kaya, 5'inci Elif Mert.

Halk Koşusu erkeklerde; 1'inci Çağan Efran Yetim, 2'nci Liyattin Korkut, 3'üncü Kerem Ayyıldız, 4'üncü Ömer İbrahim Yavuz, 5'inci Seyfettin Boran.

Halk Koşusu kadınlarda; 1'inci Yağmur Bulut, 2'nci Fatime Altın, 3'üncü Ebrar Beyda ilyaz, 4'üncü Elif Gedikli, 5'inci Eda Seyis.

Çocuk Koşusu 7-9 yaş erkeklerde; 1'inci Ahmed Atakan Akın, 2'nci Tuna Sürül, 3'üncü Celil Ediz Kaya.

Çocuk Koşusu 7-9 yaş kızlarda: 1'inci Nisa Dibiç, 2'nci Yağmur Sare Memiş, 3'üncü Asel Haliloğlu.

Çocuk Koşusu 10-12 yaş erkeklerde; 1'inci Poyraz Ege Aksu, 2'nci Muhammet Emin Kamcı, 3'üncü Vural Kağan Demir.

Çocuk Koşusu 10-12 yaş kızlarda; 1'inci Belinay Demir, 2'nci Zübeyde Ada Yol, 3'üncü Zeynep Akçay.

Dereceye giren sporculara ödülleri Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay'ın katıldığı törenle verildi.

Kaynak: DHA

Trabzon, Spor, Son Dakika

