Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erkek Futbol Takımı, Çin'e dünya şampiyonluğu için uçtu - Son Dakika
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Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erkek Futbol Takımı, Çin'e dünya şampiyonluğu için uçtu

Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erkek Futbol Takımı, Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra Çin'de düzenlenecek Liselerarası Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Çin'e gitti. Takım, Türkiye'yi temsil ederek Katar, Çin, İngiltere ve Tayland ile mücadele edecek. Hedefleri dünya şampiyonluğunu kazanmak ve derece yaparak öğrencilerin Beden Eğitimi bölümlerine giriş hakkı elde etmelerini sağlamak.

16.05.2024 21:39
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- Dünya şampiyonu olmak için Çin'e uçtular

Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erkek Futbol Takımı, şampiyonluk için Çin'e gitti

TRABZON - Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erkek Futbol Takımı, Liselerarası Dünya Futbol Şampiyonası için Çin'e gitti.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda birincilik elde eden Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, 17-27 Mayıs tarihlerinde Çin'in Dalian şehrinde düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonası için Çin'e uçtu. 36 takımın yarışacağı turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı; Katar, Çin, İngiltere ve Tayland ile mücadele edecek.

Antalya'da yapılan Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandıklarını belirten Teknik Direktör Serkan Alemdaroğlu, "Oraya iyi hazırlandık. Çocuklarımızla iyi bir ilişki içerisinde, çalışmalarımız çok güzel gitti. Trabzon'u temsil ederek Türkiye şampiyonu olmuştuk, şimdi de Türkiye'yi temsil edip dünya şampiyonu olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğunu tatmak, onu ülkemize getirmek. Başka bir hedefimiz de buradaki çocuklarımız ile ilgili. Dünyada derece olarak ilk 3'e girdiğimizde Beden Eğitimi bölümlerine doğrudan girme hakkı elde ediyorlar. Onun için her şeye dikkat edip bu dereceyi yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bizi takip etsinler ve bizimle olsunlar" dedi.

Liseli futbolcular iddialı

Takımın başarılı oyuncularından ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un da futbolcusu olan Boran Başkan, "Trabzonspor U19 takımı ile sezonu şampiyonluk ile taçlandırdık, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi ile de Türkiye şampiyonluğunu kazandık. Şimdi sırada Dünya Kupası var. Bu kupayı da kazanıp ülkemize getirmek istiyoruz. 3'te 3 yapmak istiyoruz. İnşallah elimizden geleni yaparak kupayı ülkemize getireceğiz. Turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlandık, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzonspor U19 takımının bir başka futbolcusu Yiğit Kemal Turan, "Hedefimiz tabii ki dünya şampiyonluğu. Buraya kadar iyi hazırlandık. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız ve aile ortamımız var. Bizi destekleyen herkes dualarını esirgemesin" şeklinde konuştu.

Ali Turan: "Bu duyguyu 2015'te de yaşamıştım yeniden yaşamak istiyorum"

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Turan, 2015 yılında müdürü olduğu yine Trabzon'daki Erdoğdu Anadolu Lisesi ile dünya şampiyonluğu zaferini daha önce tattığını hatırlatarak, "O zaman da dünya birincisi olmuştuk. İnşallah bu okul ile de birinciliği Türkiye'ye getiririz. Türkiye'yi temsilen yurt dışına gidip ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu konuda öğrencilerime ve hocalarıma güveniyorum. Gururluyuz, inşallah kupayla döneriz. Öğrencilerimiz çeşitli takımlarda oynuyorlar, biraz yorgunlar ancak onlar yorulsalar da bu işi başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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