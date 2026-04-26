Türk ve Rus boksörün maçında ring savaş alanına döndü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
26.04.2026 00:47  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Trabzon'da düzenlenen boks şampiyonasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasındaki maçın ardından çıkan gerginlik, onlarca kişinin karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Ringde sandalyelerin uçuştuğu, tekme ve yumrukların atıldığı kavga anları cep telefonu kameralarına yansırken, özel güvenlik güçlükle müdahale etti ve karşılaşma yarıda kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre, Rus boksörün ekibi saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SANDALYELER, TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, ringde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trabzon, Kavga, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 01:23:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.