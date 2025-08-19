Trabzonspor 2'de 2 Yaptı - Son Dakika
Trabzonspor 2'de 2 Yaptı

Trabzonspor 2\'de 2 Yaptı
19.08.2025 10:59
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı, Felipe Augusto gol attı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bordo-mavililerin galibiyeti yerel gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonunda ilk deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u mağlup ederek galibiyetle başlayan bordo-mavililer 2'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da 1-0 kazanan Trabzonspor lig tarihinde 1981/82'nin ardından ikinci kez bir sezona ilk iki karşılaşmasını bu skorla kazanarak başlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca, Eylül 2021'den (1-0) bu yana ilk kez Kasımpaşa deplasmanında gol yemeden kazandı. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutların tamamını gole çeviren tek takım olurken, iki isabetiyle de ağları havalandıran takım oldu. (Paul Onuachu-Kocaelispor, Felipe Augusto Kasımpaşa)

Bu sezonun ilk yarısında en az şut çekilen Süper Lig maçı olan Kasımpaşa (5) Trabzonspor (2), ilk 45 dakikasında isabetli şut kaydedilemeyen ilk karşılaşma oldu.

AUGUSTO SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki tek golü, yeni transferi Felipe Augusto'dan geldi. Augusto'nun karşılaşmanın 75'inci dakikasında kaydettiği golle bordo mavili ekip, ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Augusto'dan sevgilerle

Günebakış: Trabzon'u Augusto uçurdu

Kuzey Ekspres: Tek atımlık Samba

Sonnokta: Fırtına seriye bağladı

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor 2'de 2 Yaptı - Son Dakika

07:19
