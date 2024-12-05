Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu

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Trabzonspor, Adana Demirspor'un Yusuf Erdoğan, GMG Kastamonuspor'un ise Behlül Aydın transferinde belirlenen ödemeleri yapmadığını öne sürerek her iki kulüp hakkında hukuki işlem başlattı. Her iki dava için de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda incelemeler devam ediyor.

05.12.2024 18:17
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor ile mahkemelik oldu. Bordo-mavili kulüp, her iki takımın da yaptıkları transferlerle ilgili belirlenen ödemeleri yapmadığını iddia ederek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

YUSU ERDOĞAN-ADANA DEMİRSPOR TRANSFERİ

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transferi kapsamında 118 bin euroluk şarta bağlı bir ödeme alması gerekiyordu. 16 Ocak 2023'te Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmada şu detaylar paylaşılmıştı;

Bonus Ödemesi: 100 bin Euro artı KDV

Sonraki Transfer Geliri Paylaşımı: Adana Demirspor'un oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmesi durumunda elde edeceği gelirin yüzde 50'sinin Trabzonspor'a ödenmesi. Ancak bu ödemelerin yapılmaması üzerine Trabzonspor, UÇK'ya başvurdu.

Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu
Yusuf Erdoğan

BEHLÜL AYDIN-KASTAMONUSPOR

Behlül Aydın'ın GMG Kastamonuspor'a transferi sonrası Trabzonspor'un alması gereken 6 milyon 480 bin TL'lik bedel de ödenmedi. Bu konuyla ilgili Trabzonspor tarafından KAP'a herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da alacakların tahsili için hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu
Behlül Aydın

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda her iki dava için de incelemeler devam ediyor. Trabzonspor, hak ettiği bedellerin ödenmesini talep ederken, süreci de yakından takip ediyor.

Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu

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Son Dakika Spor Trabzonspor, iki kulüple birden mahkemelik oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Melih Özdemir:
    S.S ooooohhhhohhhhhhhhh 2 0 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Gmg kastamonusporu mahkemeye verdi he lan Trabzon inşallah bu yıl küme düşersin 1 0 Yanıtla
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