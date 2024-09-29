Trabzonspor 3-2 Konyaspor\'u Yendi

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Nurgül GÜNAYDIN, Selçuk BAŞAR, Nurullah CABRİ/TRABZON, - SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Konyaspor Teknik Sorumlusu Serkan Albayrak maçı değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "3 puanı hak ettik. İstekliydik başlarken, pas olumluydu, kontrolümüz de vardı, gol de bulduk. Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik. Ama isteklerimizle kalitemizle her şey örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum. Onun için maç bittiği zaman basit hataları görünce üzülüyorum ama bunları da düzelteceğiz. Ama iyi tarafı daha organize daha düzenli oynadık. Geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncuyla geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Onlar tabi kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Dediğim gibi kaybettiğimiz 5 maçta 2'şer puandan 10 puan kaybı, yarısını alsak konumumuz değişecekti. Umarım onları da düzeltiriz. Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak 3 puanı almak önemli. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah, biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı, diğer 5 maç gibi 6'ncı maçta 3 puan aldık. Bir adım daha ileri gittik. Şimdi Hatay maçını kazanırsak çok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Başakşehir Göztepe var. Çok hızlı var, hep puan aldık zannediyoruz ama takılıyoruz. Bu önümüzdeki döneme giderken maç maç gidip kazanıp moral depolarsak o moral da oyunumuza yansırsa güven olarak çünkü bir kırılmalar oluyor, oyun içinde de oluyor. Yani pas yüzdemiz çok iyi olmasına rağmen pas yapılırken hiç beklenmeyen pas hatası yapıp rakip direkt bizim kaleye geliyorsa az oldu bugün diğer maçlara göre ama daha iyi olacak, o yönden umutluyum. Bütün oyunculara tebrikler teşekkürler" diye konuştu.

'GEÇMİŞE GÖRE DAHA İYİYİZ ANCAK MESAFEMİZ ÇOK'

Geçmişe göre iyi olduklarını ancak daha çok mesafeleri olduğunu dile getirdi. Güneş, şöyle konuştu: "Bugün geçmişe göre, düne nazaran iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızca her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı, paniği de getiriyor o da doğru değil. Bugün mesela olumlu iş yapanlardan sakatlıktan çıkıp daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncular yaş olarak da olsa Edin Vişça'nın Tony'nin katkı yapması oyuncu kalitesi önemli. Bunu sürdürülebilir hale getirip, Banza uyum dönemi geçiriyor henüz. Gol attı goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Muhammed Cham ile o yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir aksi halde çok yetenekli oyuncu var piyasada kaybolup gidebiliyor. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Emek verdik, karşılığını aldığımızda nelerin değişebileceğini biliyoruz. Bugün Draguş'u beğendim. Bütün oyuncular istekliydiler" dedi.

SERKAN ALBAYRAK: ERKEN GOL YEMEMİZ NEDENİYLE STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRMEK ZORUDA KALDIK'

Karşılamayı değerlendiren Konyaspor Teknik Sorumlusu Serkan Albayrak, güzel bir müsabaka olduğunu söyleyerek, "Biz bu müsabakaya gelirken Trabzonspor'un eksiklerini biliyorduk. Artılarını da biliyorduk. İç sahada ne kadar etkili bir futbol, seyircisiyle beraber sonuca gitmeye çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Fakat yaptığımız analizler sonucunda tabi ki Trabzonspor'un üçüncü bölgeden geri dönüşlerinde sıkıntıları olduğunu diğer maçlarda da gördük. Baktığımız zaman geri dönüşlerde en fazla pozisyon veren takımlar arasındaydı. Fakat bu maça çıkmadan önce 3 gol yemişlerdi. Burada iyi bir kalecisinin olması o pozisyonları kurtarması ile beraber bu istatistiki veriler ortaya çıkıyor. Biz daha çok iki tane daha orta sahada savunma ağırlıklı orta saha ile başladık. Çünkü maçtan önceki senaryolu uygulamamız için biraz daha dengeli bir şekilde maçı götürdükten sonra yakalayacağımız hızlı hücumlarla beraber sonuca gitmeyi planlıyorduk. Fakat böyle olmadı, erken gol yememiz, stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyuncularımızın vermiş olduğu reaksiyonla beraber birçok pozisyona girdik. Değerlendirdiğimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu. Penaltı tabi ki her oyuncu kaçırabilirdi. Ama o penaltıyı gole çevirmiş olsaydık erken dakikada olduğu için biraz daha vaktimiz olacaktı puan veya puanlar almak için. Daha sonra geldiği için verilen reaksiyondan dolayı da pozisyonlar da doğdu ama istediğimiz sonucu alamadık. Trabzonspor'un galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum. Güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki müsabaka bizim Eyüp maçımız var, iç sahada oynayacağız. Bizim de iç sahada kazanamama gibi bir durumumuz vardı. İnşallah önümüzdeki hafta da biz iç sahada kazanarak taraftarımıza 3 puanı buluşturmak istiyoruz" açıklamasında buluştu.