Trabzonspor 3 Puanı Aldı, Gaziantep Üzgün
22.02.2026 19:19
Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maç sonrası teknik direktörler Fatih Tekke ve Hüseyin Çayır açıklamada bulundu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK'nın sahasında 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, ligde hiç kolay maç olmadığını söyledi. Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Tekke, maçın ilk bölümünde istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak ikinci yarı da gayet iyi oynadıklarını kaydetti.

Fatih Tekke yaptığı açıklamasında, "Bizim için çok değerli 3 puan. Sonuç olarak istemediğimiz durumda kalmıştık ve bugün zor bir deplasmandı. Oyunun ilk bölümü çok olumsuz ama ikinci bölümü gayet iyiydi. Sonrasında rakibin bulduğu pozisyonlar var. Biraz geçiş oynamak zorunda kaldık. Genel olarak gayet iyiydik. Oyun olarak daha iyi olabilirdik. Gaziantep FK'yı tebrik ederim. Kolay maç ligde yok. Önemli olan 3 puandı. Onu da kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Oyun geçişe döndüğünde çok alışık olmadığımız ama kullandığımız bireysel gol pozisyonları yakaladık. Rakibin durumlarına göre konumlanmalarımızda da gayet iyiydik. Takımımız için maç maç gidiyoruz. Beklediğimiz anlar ve zorluklar oluşuyor. Bunlar olacak. Kolay maç yok" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇAYIR: MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, oyun olarak üstün bir maç geçirdiklerini söyledi. Hakemin bazı kararlarından memnun olmadıklarını kaydeden Çayır, "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Topla oynama, pas yüzdesi pozisyon üretmede ezici bir üstünlüğümüz vardı. Golden sonra konsantrasyon eksikliği ile rakibin maçı kazanmaları sağlandı. Her türlü senaryoya hazırdık, çok iyi bir baskı ile başladık. Rakibimiz savunma dizilişini değiştirdi ve bizi bozmaya çalıştı. Öne geçtik ve çok pozisyon bulduk. Maçı kaybettik. Üzgünüz ama oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Bize oyunun gururunu yaşattılar. Dün oynanan Galatasaray maçında ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gol ile bugün Trabzonspor'un attığı golün iptal edilmemesinin sebebi ne anlamadık. Bu işin standardını artık anlamıyoruz. Maçtan maça mı yoksa oynayan takıma göre mi bir standart veriliyor. Bunu anlamadık. Bugün oyunu kazandığımız bir maç oynadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

19:36
