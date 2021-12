Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

AVCI: DOMİNANT OYUN OYNADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor rakiplerinden birisiyle karşılaştıklarını söyledi. Avcı, "Son iki senedir çıkış yapan, son iki maçtır da formasyonunu değiştiren bir takıma karşı oynadık. Başlarında hem oyunu, hem oyuncuyu geliştiren bir teknik direktör var. Geçen hafta 3-4-3, top rakipteyken de 5-2-3 formasyonuna geçen bir rakipti. Bugün de beklediğimiz gibi başladılar oyuna. İlk yarıda 45 dakika sezonun en dominant oyununu oynadık. Topa sahip olma, sabırlı olma, bunda taraftarımızın bize verdiği destek, savunmayı ve hücumu bizimle beraber yapması inanılmaz derecede güzeldi. İlk yarıda hem skor hem oyun her şey harika ve istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı itibariyle hemen başlar başlamaz rakibe pozisyon verdik. Oyunda her anında doğru oynaman gerekiyor. Orada gol olabilse olay başka boyuta dönebilecek. İkinci yarıda denge vardı ama basit kayıplarımız oldu. İkinci yarıda geçişleri zaman zaman tamamladık zaman zaman tamamlayamadık. Zor bir rakibe karşı geçen hafta kaybettikten sonra böyle bir oyunla tekrar dönüş yapmak hem Trabzonspor'un büyüklüğünü hem oyun hafızasını gösterir" dedi.'SAVUNMAYI DA, HÜCUMU DA BERABER YAPTIK'Oyunculara ve taraftarlara teşekkür eden Abdullah Avcı, "Geçen hafta mağlubiyetten sonra davet ettim. Bugün 40 bin kişi buradaydı. Savunmayı da hücumu da bizimle beraber yaptılar. Sabırlı oyuna son derece destek oluyorlar. Oyuncudan, yöneticilerimizden ve yönetim kurulumuzdan hep bir fazlasını istiyorum. Yine çalışan personelden bir fazlasını istiyorum. Taraftardan da bunu istiyorum. Hem bana hem ekibime gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Oyunun ikinci yarısında basit oynama her anını doğru oynama gibi bir durum vardır. Bunu yapmazsan oyun seni cezalandırır. Biz bunun büyük bölümünü yaptık ama ben çok detaycı ve ısrarcıyım. Hem basit hem doğru oyunu istiyorum. Bir 3 puan daha kazandık, 42 puanını bulduk, herkese teşekkür ediyorum. Bir an evvel fiziksel ve zihinsel olarak yarından itibaren Salı günü oynayacağımız maç, sonra burada oynayacağımız Başakşehir maçı ile sonrasında kupa maçına en hızlı şekilde toparlanmaya geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.'KAYBETMEYİ HAK ETMEMİŞTİK'Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında alınan mağlubiyetin sorulması üzerine Avcı, "Geçen haftaki oyunun analizini yaptık. Dünyanın hiçbir takımı dominant oyunlar oynayamaz. Bu bir performans işidir. İniş çıkış olabilir belki benim belki oyun performansı dalgalı gösterdi. Maçın tekrarını izleyip toplantısını yaptığımızda kaybetmeyi hak etmemiştik. Bazen bu tür mağlubiyetler farkındalık yaratır. Neden kaybettiğimizi de kazandığımızı da çalışıyor ve gösteriyoruz. Hiçbir şey dünyanın sonu değil" yanıtı verdi.'KOUASSI DOĞRU TRANSFER'Yeni transfer Kouassi'yle ilgili değerlendirme yapan Avcı, "Yetenekli ve özel bir oyuncu. Bence bir fırsat transferi olarak bakmak lazım. 27 yaşında ve milli takımda oynuyor. Şu ana kadar Kouassi'nin takıma ve oyunculara adaptasyonu dar alandaki yeteneği doğru transfer gibi duruyor" ifadelerini kullandı.ERDOĞAN: HAKEME SIĞINMAK İSTEMİYORUM

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da maç sonunda yaptığı açıklamada, ilk yarıda etkili olamadıklarını söyledi. Trabzon deplasmanlarının her zaman zor olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün de kalabalık ve coşkulu bir taraftarın önünde coşkulu bir Trabzonspor bekliyorduk. Ona yönelik 15-20 dakika takım halinde iyi savunma yapıp geçiş oyunlarında pozisyon bulmaya çalıştık ama çok başarılı olamadık. Oynadığımız formasyonu geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında oynamıştık. .özellikle Trabzonspor'un savunma arkası atılan paslarda etkili pozisyonlar bulduğunu, ona yönelik 5'li savunma bloğu yaptık. Önlerinde de 4-1 savunma denedik. Çok başarılı olduğumuzu söyleyemem ama ilk 45 dakika çok temassız bir oyun oldu. Saha içerisinde ne savunma ne hücum anlamında bir şey yapamayan bir Hatayspor yoktu. Devre arasında formasyonu değiştirdik, 3 tane oyuncu değişikliği yaptık. Oyunun kontrolünü aldık. İlk 5 dakika iki net pozisyona girdik. Onları değerlendirseydik beraberliği de yakalama fırsatımız olurdu. Bana göre iki tane verilmemiş penaltımız var. İçeride de bunu izledim. VAR'ın bu konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. Mağlubiyette hakemlere sığınmak istemiyorum ama varsa vereceksiniz. Bir de mücadele veriyoruz bir yarış içerisindeyiz. O konuda üzüntülüyüz" dedi.