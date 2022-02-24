Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, yarın evinde 38 puanla ligin 9'uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Şampiyonluğu garantilemek isteyen bordo mavililer, rakipleriyle olan puan farkı avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 27'nci haftada Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak olan bordo mavililer, puanını 66'ya çıkartarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Biletleri satışa çıktığı gün yüzde 90'lık kısmı satılan ve yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.