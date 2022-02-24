Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor

24.02.2022 14:12
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, yarın evinde 38 puanla ligin 9'uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, yarın evinde 38 puanla ligin 9'uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Şampiyonluğu garantilemek isteyen bordo mavililer, rakipleriyle olan puan farkı avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 27'nci haftada Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak olan bordo mavililer, puanını 66'ya çıkartarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Biletleri satışa çıktığı gün yüzde 90'lık kısmı satılan ve yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

50'NCİ KARŞILAŞMALigde son olarak 8'inci haftada Kayseri'de karşılaşan rakipler yarın 50'nci müsabakayı Trabzon'da oynayacak. 2 Ekim 2021 tarihinde oynanan son karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bordo mavililere galibiyeti getiren 2 golü de takımın yıldız oyuncularından Bakasetas, Kayserispor'un tek golünü ise Emrah Başsan kaydetmişti. Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında geçmişte oynanan 49 lig maçında bordo mavililer 30 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi. Her iki takım 12 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.11 YILDIR KAYSERİ'YE YENİLMİYORTeknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başladığı dönem boyunca Kayserispor'a karşı çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Kariyeri boyunca ise Avcı, Kayserispor'a karşı son mağlubiyetini geçmişte ismi Büyükşehir Belediyesi olan Medipol Başakşehir'de hocalık yaptığı 2011 yılında almıştı. 11 yıldır Kayserispor karşısında sırtı yere gelmeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'a karşı Süper Lig'deki 20 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 10 galibiyet aldı.AVCI'NIN KARAMAN KARNESİYukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 13 kez karşılaşan Abdullah Avcı, Karaman karşısında 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldı. Hikmet Karaman'a karşı son mağlubiyeti Başakşehir'de görev yaptığı 2016 yılında Çaykur Rizespor'a karşı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında alan Avcı, Karaman'lı Kayserispor karşısında çıktığı tek maçta 2-1 galip geldi.KADRO DEĞİŞECEKTrabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymeyen ve izin alarak ülkesine giden Marek Hamsik, Slovakya dönüşünde takım arkadaşlarıyla idmana çıkmamıştı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren ve sağlık ekibi tarafından takipte olan Hamsik'in yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan oyunculardan Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ve Salih Kavrazlı'nın dinlendirilmesi, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz'ün de yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin Yukatel Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Uğurcan,Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, CorneliusSAKAT: Hamsik, Trondsen, Salih, İsmail


Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor - Son Dakika


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