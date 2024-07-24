Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, Avrupa Kupası, UEFA Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplamda 149 maç oynadı. Trabzonspor, Ruzomberok maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 94. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı ve en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında elde etti. Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu.

24.07.2024 13:03
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 94. maç

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Slovakya takımlarıyla 2. kez karşılaşacak

Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 149 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 149 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi93362235127128
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi6123611
Toplam149543758190205

Kaynak: AA

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