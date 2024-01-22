Trabzonspor, Bakasetas\'ın Panathinaikos\'a transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos'a kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.