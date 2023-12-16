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Trabzonspor, Bakasetas sözleşme haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Bakasetas sözleşme haberlerini yalanladı

Trabzonspor, futbolcu Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüp, bu tür haberlerin etik dışı ve spekülatif olduğunu belirtti.

Trabzonspor, Bakasetas sözleşme haberlerini yalanladı
16.12.2023 - 10:44,
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Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki futbolcu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon bordo-mavili formayla 14 resmi maça çıkan Yunan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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