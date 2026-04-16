Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.