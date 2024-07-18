Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarılar diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarılar diledi

Geniş Video İzle

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, kulüp başkanlarının çoğunun mevcut yönetimden rahatsız olduğunu ve adaletin sağlanamadığını dile getirdiğini belirtti. Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adil bir şekilde başkanlık yapacağına inandığını ve yeni bir dönemin başladığını söyledi.

18.07.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kulüp başkanları yüzde 90'ı mevcut yönetimden rahatsız olduğunu, bu işi yapamadıklarını ve adaleti sağlayamadıklarını açık açık dile getiriyorlardı. Kulüpler Birliği'nde konuşulan herkesin memnuniyetsizliğiydi. İbrahim Bey'in bu işi çok adaletli yapacağına inanıyorum. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, seçimin centilmence geçtiğini ifade ederek, "Bu seçimin sonunda Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu başkanlığından dolayı tebrik ederim. Bu işi adil bir şekilde yöneteceğinden eminim. Trabzonspor Kulübü'nün zaten duruşu en başından beri açıkladığımız şekilde devam etti. Bugün de burada konuşmuştuk, aynı şeyleri söylemiştim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Biz zaten bu seçimi kazanılacağını düşünüyorduk. Aslında ben daha açık bir farkla kazanılacağını düşünüyordum. Bir fark oldu ama öyle veya böyle Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Umarım futbol camiasının tamamına hayırlı olur ve barış getirir adalet getirir insanların arasındaki bu öfke ve tartışma ortamına bir son verilir" diye konuştu.

FOTOĞRAAFLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu\'na başarılar diledi
Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarılar diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 21:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement