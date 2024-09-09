Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Bordo-mavililerin antrenmanı dar alanda oyun, topla şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.
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