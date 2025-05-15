Trabzonspor Bu Sezon Galibiyetsiz Kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor Bu Sezon Galibiyetsiz Kaldı

Trabzonspor, Galatasaray'a finalde 3-0 yenilerek büyük rakiplerine karşı galibiyetsiz sezon geçirdi.

15.05.2025 11:19
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Ziraat Türkiye Kupası'nı da kaybetti.

Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi.

En son 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezona kadar galibiyetsiz sezon yaşamamıştı.

Son galibiyet 558 gün önce

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, daha sonra 3 puan elde edemedi.

Rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, son galibiyetini ise 558 gün önce yaşadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'a kupa finalini kaybetti

Trabzonspor, geçen sezon Beşiktaş, bu sezon da Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

Bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Ligdeki son 9 karşılaşma

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

Bu sezon Güneş ile 4 maçı kazanamadı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Tekke ile 3 büyük maçı kaybetti

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere 3 maçı kazanamadı.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgi alarak ilk büyük sınavında başarılı olamazken 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, genç çalıştırıcı ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Bu Sezon Galibiyetsiz Kaldı - Son Dakika

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