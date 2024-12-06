Trabzonspor'da Kadro Değişikliği - Son Dakika
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Trabzonspor'da Kadro Değişikliği

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ederken 4 oyuncusunu değiştirdi; kadroda bazı sakatlar var.

06.12.2024 20:46
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engelli öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: AA

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