Trabzonspor'da Sakatlar Maçta Yok - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da Sakatlar Maçta Yok

Uğurcan Çakır ve diğer oyuncular Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

17.05.2025 15:18
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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tedavilerine devam edilen Uğurcan Çakır, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yarın Sipay Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Trabzonspor, 3-sayfa, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sakatlar Maçta Yok - Son Dakika

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