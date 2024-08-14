Trabzonspor'da Stefan Savic'in Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarılması - Son Dakika
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Trabzonspor'da Stefan Savic'in Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarılması

Trabzonspor\'da Stefan Savic\'in Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarılması

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile oynanacak rövanş maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

14.08.2024 11:12
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Trabzonspor'da yeni transferlerden Stefan Savic'in, sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmesi üzerine UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile oynanacak rövanş maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncunun ağrıları geçmediği için Rapid Wien maçının kadrosundan çıkartıldığını ifade eden Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1'inci haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Stefan Savic'in Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarılması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Stefan Savic'in Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarılması - Son Dakika
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