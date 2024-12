Trabzonspor\'dan Adalet Çağrısı

Spor

Trabzonsporlu taraftarlar son dönemde yaşanan olaylarla ilgili kamuoyuna çağrıda bulundu. Bordo-mavili taraftarlar, adaletin herkes için olması gerektiğini belirterek, "Adalet varsa futbol güzel, adalet varsa rekabet değerlidir" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından bordo-mavililer, hakem kararlarına tepki göstermişti. Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Rota Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Karadeniz ekibinin yaşadığı puan kayıplarının hakem hatalarının gölgesinde kaldığını belirterek, "Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı bir şekilde sahada alınan kararlar, sadece kulübümüzü değil, futbolun ruhunu da derinden yaralamaktadır. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun atamalarında görev aldıkları hakemlerin kararları, VAR sisteminin doğru şekilde kullanılmaması ve bariz hataların görmezden gelinmesi kabul edilemez bir durum haline gelmiştir. Trabzonspor gibi köklü bir camianın hakkının gasp edilmesi, Türk futbolunun itibarini zedelemekte ve rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesine engel olmaktadır. Kulüp olarak yıllardır sahada emeğin, terin ve mücadelenin ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak özellikle bu sezonun başından beri yaşananlar, bu inancımızı ciddi şekilde sarsmıştır. Sahada verilen hatalı kararlar, Trabzonspor'un mücadelesine ve taraftarlarının sabrına gölge düşürmektedir. MHK ve TFF'yi, adalet ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak hareket etmeye, hatalı kararlar ivedilikle sorgulayıp sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ettik. Ancak bunca zamandır adil ve eşit bir durumun sergilendiğine şahit olmadık. Türk futbolunun daha ileriye taşınması için her kulübün eşit haklara sahip olması ve adil bir rekabet ortamında mücadele edebilmesi esastır. Trabzonspor olarak, hakkımızın yenmesine asla sessiz kalmayacağız. Kulübümüzün gereken tüm hukuki ve sportif adımları atmaktan çekinmeyeceğine dair inancımız tam iken Türk futbolunda adaletin sağlanması adına tüm paydaşları sorumluluk almaya çağırıyoruz. Adalet varsa futbol güzel, adalet varsa rekabet değerlidir" dedi.

Trabzonspor taraftarına destek mesajı

Trabzonspor'un büyüklüğünü yalnızca sahadaki başarılarla değil, bordo-mavi renklerin etrafında kenetlenmiş milyonların birliğiyle ölçüldüğünü ifade eden Pervanoğlu, "Şimdi kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakıp, bu büyük sevdaya sahip çıkma zamanı. Son dönemde yaşadığımız hakem hataları, saha dışı oyunlar ve özellikle futbolun adaletinden uzaklaşan kararlar, hepimizin yüreğini yaraladı. Ancak Trabzonspor, bu mücadelelere karşı boyun eğmez, eğmemelidir. Takımımızın en büyük gücü, tek yürek olan, takımımızın her koşulda yanında duran taraftarıdır. Bugün, Trabzonspor'umuzun ihtiyacı olan şey, her zamankinden daha güçlü bir destek, daha yüksek bir ses ve daha büyük bir inançtır. Bordo-mavi sevgisi, ne olursa olsun bizi birleştiren ortak paydamızdır. Bu sevgi, bizi zorluklara karşı dimdik ayakta tutan en büyük gücümüzdür. Bodrum FK ile oynayacağımız bu kritik mücadelede takımımızı yalnız bırakmayalım. Tribünlerdeki yerimizi alarak hakem hatalarına, saha dışı oyunlara ve Trabzonspor'umuzu yıldırmaya çalışan her şeye karşı en güçlü cevabi verelim. Bu takım bizim, sahada mücadele eden her futbolcunun arkasında büyük Trabzonspor ailesinin gücü olduğunu onlara hissettirelim. Kırgınlıklar biter, tartışmalar sona erer ama Trabzonspor sevgisi ebedidir. Şimdi bu sevdanın etrafında kenetlenme zamanı. Takımımızı hak ettiği zaferlere hep birlikte taşıyalım. Her zaman ve her yerde Trabzonspor'un yanındayız. Hep birlikte aynı sevda için haydi bordo-mavinin peşinden diyoruz" diye konuştu. - TRABZON