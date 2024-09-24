Trabzonspor'dan Beraberlik Rekoru

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı.

2020-2021 sezonu ile aynı puanı topladı

Trabzonspor, 5 puan ile 2020-2021 sezondaki aynı başlangıcı yaptı.

2020-2021 sezonunda ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 beraberlikle aynı puanı elde etti.

2014-2015 sezonunda ilk 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan bordo-mavililer, 2024-2025 ve 2020-2021 sezonlarıyla birlikte son 10 sezon içindeki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

Beraberlikte geçen sezonu geçti

Trabzonspor, 67 puanla 3. sırada tamamladığı geçen sezon 38 lig maçı boyunca sadece 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavililer, bu sezon ilk 5 haftada aldığı 5 beraberlikle geçen sezonki beraberlik sayısını ligin başında aşmış oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 puan alırken 10 puan kaybederek ligin başında zirve yarışından uzaklaştı.

121 gündür galip gelemiyor

Ligin 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezonki 5 karşılaşmada kazanamayarak 121 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.