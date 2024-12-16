Trabzonspor\'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray'a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısını 2-1 gerde kapatan bordo-mavililer, devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimine ve kart tercihlerine tepki gösteren Karadeniz ekibi, yapay zekayı kullandığı videolu paylaşımında "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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