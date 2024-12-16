Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım

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Trabzonspor, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı Galatasaray maçının devre arasında hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Bordo-mavililerin paylaşımında yapay zekaya atıfta bulunması dikkat çekti.

16.12.2024 22:03  Güncelleme: 22:18
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray'a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısını 2-1 gerde kapatan bordo-mavililer, devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SARI KART NEDİR, NEYE VERİLİR?"

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimine ve kart tercihlerine tepki gösteren Karadeniz ekibi, yapay zekayı kullandığı videolu paylaşımında "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım
Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım
Trabzonspor\'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım

Kadir Sağlam, Trabzonspor, Galatasaray, Yapay Zeka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Cevap yanlış ya da eksik olmuş. Sarı kırmızılı bir forman varsa himmeti de almışsan ne yaparsan yap kart görmezsin. Dirsek de atsan tekme de atsan bir şey olmaz. 54 80 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK İSTİFA DEFOL 41 86 Yanıtla
    Zeynel Karageçili:
    fenevlisin sen kuş 38 15
  • Çelikk:
    Okan adamdır 60 47 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    geçen sene 5 gol yiyip sesinizi çıkarmamıştınız bugün ne oldu hayırdır satamadınız mı maçı 18 47 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK DENEN FUTBOL FAKİRİ SEN BU BERKAN DENEN ADA.DAN NE BEKLIYORSUN 2 GOL DE ONUN KANADINDAN YETER ARTIK YA, A.KERIM DENEN ADAM KACINCI BU VUR GİTSİN YA 21 34 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika
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