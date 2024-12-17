Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor, hakem kararlarını eleştirerek Türk futbolunun geleceği için uyarıda bulundu.

17.12.2024 01:28
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Trabzonspor Kulübü'nden Merkez Hakem Kurulu'na eleştiride bulunarak yapılan açıklamada, "Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir. Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak" denildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavili kulüpten karşılaşma sonrası hakem kararlarına yönelik açıklama yapılarak Merkez Hakem Kurulu'na eleştiride bulunuldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirdik. Trabzonspor'un adı, hiçbir dönemde şike, teşvik, yapı ya da çıkar ilişkileriyle yan yana anılmamıştır! Biz her zaman ayrıcalık değil, adalet istedik. Bugün ise bir kez daha açıkça uyarıyoruz;

Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler(!) geldiğimiz noktada artık bir 'milli güvenlik sorunu' haline gelmiştir. Ahlak, şeref ya da erdem gibi değerlerden yoksun olduklarını deneyimlerle biliyoruz. Zaten bu değerlere sahip olsalar, onları istifaya davet ederdik. Ancak ortada bu kavramların en ufak bir izi bile yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir kez daha sesleniyoruz:

Türk futbolunda yıllardır kangren haline gelmiş bu problemi kökten çözün. Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir. Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak." - TRABZON

Kaynak: İHA

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