Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım, Bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun - Son Dakika
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