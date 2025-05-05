Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun - Son Dakika
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Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Trabzonspor\'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa maçının ardından Simon Banza'nın iptal edilen golü için hakeme tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ''Yazıklar olsun'' ifadeleri kullanıldı.

05.05.2025 23:06
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: 'YAZIKLAR OLSUN'

Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım, Bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ali:
    Sene başından bu yana bu kaçıncı oldu başkan? küme düşürmeye çalıştılar başaramadılar. şimdi 5.lik yolunu kapattı. Kupayı kazanamazsak avrupaya gidemicez büyük maddi kayıp yalı ozman fbsi için intikam alıyor, geçmişte de fb derneklerinden çıkmayan birinden ne bekliyoruz ne? Yazıklar olsun diyince iş bitiyo mu imza toplayın federasyonu seçime götürün! 15 0 Yanıtla
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