Trabzonspor\'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Mehmet Ali:

Sene başından bu yana bu kaçıncı oldu başkan? küme düşürmeye çalıştılar başaramadılar. şimdi 5.lik yolunu kapattı. Kupayı kazanamazsak avrupaya gidemicez büyük maddi kayıp yalı ozman fbsi için intikam alıyor, geçmişte de fb derneklerinden çıkmayan birinden ne bekliyoruz ne? Yazıklar olsun diyince iş bitiyo mu imza toplayın federasyonu seçime götürün!