Trabzonspor'dan Orta Sahaya İki Transfer - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Orta Sahaya İki Transfer

Trabzonspor\'dan Orta Sahaya İki Transfer
23.07.2025 20:48
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Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, Enis Destan'ın transferinin 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, orta sahaya iki transfer planladıklarını söylerken, Enis Destan'a bir talep olduğunu ve transferinin 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, İran ekibi Persepolis ile yapılan hazırlık maçı sonrası konuşan bordo-mavili takımın Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Elimizde çok iyi bir kadro var"

Transfer çalışmalarına ocak ayında başladıklarını ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettiklerini hatırlatan Kafkas, "Sezon sonunda da 3 oyuncu transfer ettik. Şimdi orta sahaya iki transfer yapacağız. Bugün itibarıyla da önemli görüşmeler yaptık. Devam ediyoruz. Şartlar oluşmak üzere. Birkaç gün içerisinde iki orta saha ve hocanın istediği transferleri oluşturacağız. Hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşarak gelmiyor. Bunun birçok parametresi var. Ama Trabzonspor, büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Saul Niguez 3-4 alternatiften birisiydi"

Saul Niguez transferi ile ilgili konuşan yapan Kafkas, transfer çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini ve diğer alternatifler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buraya gelmemesi onun için üzücü. Moral bozukluğu bizde olmadı. Çünkü o bir alternatifti. Oyuncu Trabzon'a gelmeyi istedi. Ama son anda transfer olmayı istemediğini söyledi. 3-4 alternatiften birisiydi. Bence burada kaybeden kendisidir."

Enis Destan transferi gerçekleşiyor

Enis Destan için gelişme olduğunu vurgulayan Kafkas, "1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Uğurcan bu takımın kaptanı"

Uğurcan ile alakalı bir soruya cevap veren Kafkas, "Uğurcan bu takımın kaptanı. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu nereye uzatalım? İstese yine uzatırız. Bu bir konu değil. Gündem yapılmak için uğraşılıyor" açıklamasında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Enis Destan, Trabzonspor, Ekonomi, Trabzon, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Orta Sahaya İki Transfer - Son Dakika

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