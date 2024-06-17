Trabzonspor, Denis Dragus ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da forma giyen Denis Dragus anlaştı.
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Standard Liege oyuncusu Denis Dragus ile 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı.
E Grubu'nda oynanan Romanya- Ukrayna maçında forma giyen ve 1 gole imza atan oyuncunun fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılarak Trabzonspor'un oyuncu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. - TRABZON
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