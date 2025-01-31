Trabzonspor Deplasmanda Kayserispor'a Rakip - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Kayserispor'a Rakip

Trabzonspor, 10 sezondur Kayserispor'a deplasmanda kaybetmiyor. İki takım 56. kez karşılaşacak.

31.01.2025 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

56. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek 2 takım arasında oynanan 55 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 13 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor'dan 103 gol

Trabzonspor, bugüne dek ligde rakibi karşısında 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 35'ini deplasmanlarda kaydetti.

Bellona Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Kayserispor'a Rakip - Son Dakika

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