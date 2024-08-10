Trabzonspor Divan Başkanı, Galatasaray Formalı Kadın Taraftarlara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Divan Başkanı, Galatasaray Formalı Kadın Taraftarlara Tepki Gösterdi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor ile Rapid Wien takımları arasındaki maçta Galatasaray formalı kadın taraftarlara yapılanlara tepki gösterdi.

10.08.2024 12:33
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Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor ile Rapid Wien takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki maçı izlemeye gelen Galatasaray formalı iki kadın taraftara yapılanlara tepki gösterdi.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a destek vermeye gelen iki kadın taraftara yönelik bazı bordo-mavili taraftarların sergilediği saygısız tavırları üzülerek takip ettiklerini belirterek, "Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor'un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı

Trabzonspor'un tarih boyunca adaletin ve fair play'in temsilcisi olmuş, sporun birleştirici gücüne inanmış bir camia olduğunu vurgulayan Ören, şöyle devam etti:

"Yabancı bir takımla yapılan bir karşılaşmada her ne forma giyerse giysin tüm taraftarlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Trabzon ve Trabzonspor misafirperverliğiyle bilinen bir şehir ve kulüp olarak bu tür olayların yaşanması bizleri derinden üzmektedir. Tribünlerde farklı renklerle takımımıza destek vermeye gelen herkesi hoşgörü ve saygı çerçevesinde ağırlamak, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan bir davranış biçimidir. Trabzonsporluluk sadece bir takımı desteklemek değil, aynı zamanda nezaketi, centilmenliği ve hoşgörüyü de temsil eder. Trabzonlular olarak enerjimizi takımımızı daha da ileriye taşımak için harcamalıyız."

Ören, Trabzonspor'un tarihi, konumu ve adaletinin sadece sahadaki başarılarla değil, aynı zamanda bu değerlere gösterilen bağlılıkla da şekillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, tüm taraftarlarımızı sporun birleştirici ruhuna ve Trabzonspor'un yüce değerlerine uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Trabzonspor, yalnızca Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağıdır ve bu bilinçle hareket eden bir camiadır. Unutulmamalıdır ki Trabzonspor'u desteklemek ve onun yanında olmak her şeyden daha kıymetlidir. Yine unutmamalıyız ki binlerce yıllık tarihi geçmişinde sanatta ve sporda da söz sahibi şehrin takımını şivesiyle, hamsisiyle, kemençesiyle ve horondan kolbastıya Karadeniz'e dair pek çok folklorik kültürel sembolün taşıyıcısı Trabzonspor Kulübünü diğer kulüplerden ayıran en belirgin özellik her koşulda ve her şartta bir spor kulübünden çok daha fazlasını temsil etmesidir."

Trabzonspor'un 8 Ağustos Perşembe günü Rapid Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını izlemeye Galatasaray formaları ile gelen taraftarlar, bazı taraftarların tepkisi üzerine stattan ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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