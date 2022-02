Trabzonspor, Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi - Son Dakika

Trabzonspor, daha önce sözleşme imzaladığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Ağaoğlu, şampiyonlukla ilgili olarak, "Matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine takımımızın oynadığı her maçtan keyif ve zevk alalım. 11 maç 33 puan var. Çok dikkatli olalım ve lütfen biraz daha sabredelim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, ara transfer döneminde takıma katılan Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ağaoglu, "Kouassi hocamızın uzun süredir takip ettiği hatta yaz transfer döneminde de ismi gündeme geldi. Ancak Gervinho sakatlığından hemen sonra transfer ettik. Trabzonspor'a katkı yapacağına inandığımız, kadromuzu güçlendirdiğimiz önemli bir transferimiz. Oynamış olduğu Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanan, takımımız için ne kadar doğru bir transfer olduğunu tek bir maçta da kısa bir süre içerisinde de ispatladı. Ailemizin bir parçası oldu. Trabzonspor forması altında hep birlikte zaferlere imza atacağımızı bu sevinci bizle beraber paylaşan burada da pay sahibi olan bir oyuncu olacağından hiç birimizin bir şüphesi yok" dedi.

Emrehan Gedikli'yi izleme ekibinin 7-8 senedir takip ettiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Kendisinin bu kadar kısa bir sürede A Takıma çıkacağını beklemiyorduk. Biraz daha erken davransaydık biraz daha az maliyetle alabileceğimiz bir oyuncuydu ama gösterdiği performansla A Takıma çıkınca bize biraz daha fazla bir bonservis bedeline mal oldu. Leverkusen'e çok teşekkür etmek istiyorum. Oyuncumuzun gelişimine sağlamış oldukları katkıdan dolayı. İleriye dönük planlamamız içerisinde çok önemli rol oynayacağına inandığımız bir oyuncumuz. TFF'nin yabancı kuralı nedeniyle bu genç oyuncularımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Biz ve hocamızı bu planlamaya çok önem veriyoruz. Takıma ve Türk futboluna katkı vereceğine olan inancım tam. İnşallah Trabzonspor forması altında futbolu bırakmayı Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kouassi: "Burada büyük bir aile olduğunu gördüm"

Trabzonspor'da transfer olmamda katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kouassi, "Benim burada olmamda katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren burada büyük bir aile olduğunu gördüm ve bende artık bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. Umuyorum sezon sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız ve beni destekleyen insanların olduğunu biliyorum. Kulübü destekleyen insanların olduğunu biliyorum. Bu kutlamayı hep birlikte yapacağız ve sonrasında da Türkiye'de ve Avrupa'da kulübün hep beraber daha ileriye doğru gideceğini göreceğiz" diye konuştu.

Emrah Gedikli: "Memleketime geldim"

Trabzonspor'un Leverkusen'den transfer ettiği Emrehan Gedikli ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Memleketime geldim o yüzden duygularımı anlatmak çok zor benim için. Geldiğim ilk gün beni herkes çok iyi karşıladı. O yüzden çok büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Taraftarlarda çok güzel, böyle bir şeyi Almanya'da göremezsin. Buraya çok büyük hedeflerle geldim. Takım olarak tek bu sene değil 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Bireysel olarak baktığımız da bir forvet oyuncusuyum ve benim işim gol atmak inşallah gollerimle takıma katkı sağlam istiyorum" şeklinde konuştu.

Kouassi pazarlık etti

Her imza töreninin ardından oyunculara forma satışını gelenek haline getiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Emrehan Gedikli'ye 61 forma satarken, genç oyuncu 15 gol atması halinde 1461 forma alacağının sözünü verdi. Kouassi ise devre arasında geldiğini ve bu nedenle 1461 forma yerine '61' sayısının yarısını almak istediğini Ağaoğlu'na esprili bir dille iletti.

Ağaoğlu: "Biletlere olduğu kadar formalara da ilgi göstermeliyiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takıma katılan transferlere şimdiye kadar 40 bin yakın forma sattıklarını belirterek, "Taraftarlarımız maç biletlerine olduğu kadar formalara da ilgi göstermelerini bekliyoruz. Bu transferler kolay yapılmıyor. Ciddi paralar harcıyoruz. Şimdiye kadar 165 bin forma satıldı. Bunun yüzde 18'lık bölümünü oyuncular aldı" açıklamasında bulundu.

"Her şey bitmedi"

Ligde henüz her şeyin bitmediğini aktaran Ağaoğlu, "Bu sezon gerçekten henüz her şey bitmedi. Önümüzde 11 maç ve 33 puan var. Hocamızın bu sezon oynattığı sabırlı futbolla sabır kelimesinin ne anlam ifade ettiğini bize öğretti. Matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine takımımızın oynadığı her maçtan keyif ve zevk alarak, matematiksel olarak bu yarış bittiği zaman zaten Allah bunu bize nasip ettiği zaman bunun kutlamasını hep birlikte yapacağız. 11 maç 33 puan var. Çok dikkatli olalım ve lütfen biraz daha sabredelim" ifadelerini kullandı - TRABZON