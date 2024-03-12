Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu. Trabzonspor taraftarları, maçta yer alabilmek için bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Maçın biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Taraftarlar, maçı Trabzonspor'un kazanacağına inanıyor ve büyük bir heyecanla bekliyor.

12.03.2024 12:10
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Bordo-mavili takım taraftarları, bilet gişeleri önünde sıraya girip bu önemli maçta yer almak için beklemeye koyuldular. Trabzonspor - Fenerbahçe müsbakasının biletlerinin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.

Gişe önünde bilet almayı bekleyen taraftarlardan Yunus Emre Karahan, "Doğma büyüme Trabzonluyum. Düşünceme göre Trabzonspor 3-1 kazanacak. Son yıllarda zaten Fenerbahçe'nin bize burada şansı tutmuyor. En iyi olduğu zamanlarda biz onları yendik. 3 sene şampiyonluktan ettik onları. Abdullah Avcı geri geldikten sonra takım normale döndü. Son haftalarda takım daha iyi. Sezon sonu ligi Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü bitireceğini dşünüyorum" dedi.

Bordo-mavili takımın taraftarlarından Burak Şeker ise karşılaşmayı Trabzonspor'un kazanacağını düşündüğünü belirterek, "Golleri de Pepe, Bardhi ve Berat'ın atacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı'ya güveniyorum. Tabii ki ara sıra inişli çıkışlı zamanlar olacaktır ama yolun sonu güzel olacak diye düşünüyorum. Trabzonspor ligi üçüncü bitirir, Türkiye Kupası'nı da alırız, Süper Kupa'yı da alırız" diye konuştu.

Bilet sırasında bekleyen taraftarlardan Vural Doğan ise maçta mutlak galibiyetin gerekli olduğunu dile getirerek, "Sıralamada üçüncü sırayı korumamız lazım. Onun için de bu maçı kazanacağız. Stadyum dolacaktır. 2-1 Trabzonspor yenecek. Golleri de Trezeguet ve Pepe'den bekliyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: VIP Platinum - B: 6 bin TL/ VIP Platinum - A/C: 5 bin TL

2. Kategori: VIP Gold: 4 bin TL

3. Kategori: VIP Silver: 3 bin TL

4. Kategori: Batı: 1000 TL

5. Kategori: Doğu Üst: 800 TL

6. Kategori: Fırtına: 750 TL

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 400 TL - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika

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