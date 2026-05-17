Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne 0-3 Mağlup

17.05.2026 22:36
Süper Lig'de Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilerek puan kaybı yaşadı. Gençlerbirliği ise ligde kaldı.

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

TRABZONSPOR: Onuralp Çevikkan - Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchouari, Oulai (Dk. 80 Taha Emre İnce), Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Onuachu, Umut Nayir

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho - Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metahan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)

GOLLER: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan (Trabzonspor) - Traore, (Gençlerbirliği)

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi, ligde kaldı.

7'nci dakikada Nwakame'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci Velho gol izin vermedi.

18'inci dakikada Bouchouari'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Velho çıkardı. Dönen topu Onuachu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

20'nci dakikada Pina'nın ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Velho gole izin vermedi.

44'üncü dakikada Pereira'nın ortasında topa yükselen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşu auta çıktı.

45'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Traore'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Onuralp Çakıroğlu topu kontrol etti.

59'uncu dakikada Nwakaeme'nin kullandığı köşe vuruşunda Onuachu kafayı vurdu. Top, kaleci Velho'da kaldı.

88'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkarttı. Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tongya'nın şutunda top ağlara gitti: 0-2.

90+3'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu skoru belirledi. Sol kanatta topla buluşan Metahan Mimaroğlu, son çizgiye kadar indikten sonra rakibinden sıyrılıp, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Karşılaşma konuk ekip Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

TEKKE'DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Lovik, Nwaiwu, maça yedek kulübesinde başladı. Sarı kart cezalısı Muçi kadroda yer almazken Zubkov ve Onana'da kadroda yer almayan diğer isimler oldu. Bu isimlerin yerine Onuralp Çevikkan, Boran Başkan, Pina, Augusto ve Onuachu, ilk 11'de yer aldı.

TRİBÜNLERİN BİR BÖLÜMÜ BOŞ KALDI

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada tribünlerde boşluklar gözlendi. Bordo-mavili taraftarların yer aldığı tribünlerin bir bölümü boş kalırken, konuk ekip Gençlerbirliği için ayrılan misafir takım tribünlerinin de büyük bölümünde boşluklar görüldü.

Kaynak: DHA

