Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti - Son Dakika
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Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

02.03.2022 12:04

- Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

- Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

TRABZON - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü olarak ilan ederek, "Kasket bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan ediyoruz. Kutlu olsun" açıklamasında bulundu

Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti
Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti
Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti - Son Dakika
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