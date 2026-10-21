Trabzonspor hocası Reis, Hearts\'ın yenilgi sonrası güçlü duruş göstereceğini düşünüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yarın karşılaşacakları Hearts takımıyla ilgili, "Hearts, bizim karşımızda son maçta aldığı sonucun bir hata olduğunu kanıtlamak ve güçlü bir duruş sergilemek isteyecektir" dedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Wagner Pina, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Hearts'ın son maçında aldığı farklı mağlubiyetin ardından kendisini kanıtlamak isteyeceğini belirten Reis, "Rakibimiz, en son oynadığı maçta aldığı farklı mağlubiyetin bir hata olduğunu bizim maçımızda kanıtlamak isteyecektir. Bunu ispatlamaya çalışacaklardır. Bu, bizim için aslında tehlikeli bir durum. Çünkü böylesine büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar elbette bir duruş göstermeye çalışır. Bunlar kolay şeyler değil. Benim de kariyerimde böyle durumlar yaşandı. Benim de 7-0'lık bir mağlubiyetim var" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin oyun yapısına da değinen Reis, Hearts'ın Beşiktaş'a benzer şekilde bazı bölgelerde rotasyon uygulayabilen güçlü bir takım olduğunu dile getirdi.

"İlk 11 kararını idmandan sonra vereceğiz"

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren Reis, "Yarın Mustafa için sahalara dönüş biraz erken olacaktır. Rizespor maçında Onuachu bizimle olamazsa sonraki maçta bizimle olacak. Basın toplantısının ardından bir antrenman yapacağız. İlk 11 kararını da bu idmandan sonra vereceğiz" diye konuştu.

"Kadrodan mutluyum, şikayetim yok"

Bouchouari ve Mendy'nin Süper Lig kadrosuna eklenip eklenmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Reis, mevcut kadro yapısından memnun olduğunu ifade etti. Reis, "Önümüzde hala bir zaman var ancak bu değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Ruslan'ın yerine Melih'i kadroya dahil etmiştik. Bu süreçte değişiklik yapmamız mümkün değil. Kadromuzdan mutluyum, bundan dolayı herhangi bir şikayetim yok. Bazı oyuncuların sakatlıkları, diğer oyuncular için fırsat oluşturuyor. Amacımız bütün maçlarda yüksek kaliteyi koruyabilmek. Bu süreçte aramıza genç oyuncuları da katabilirsek çok mutlu oluruz" dedi.

"Trabzonspor'un hedefi her zaman kazanmaktır"

Trabzonspor'un mücadele ettiği organizasyonlarda kaç kupa kazanabileceğine yönelik soruya da yanıt veren Reis, takım olarak her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını vurguladı. 53 yaşındaki teknik adam, "Birçok kupadan bahsediyoruz. Oyunculara baktığımızda her maçı kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz her zaman kazanmak. Bu takımdaysanız Trabzonspor'un hedefinin her zaman kazanmak olduğunu iyi bilmeniz gerekir. 'Şu kupayı, bu kupayı kazanacağız' dersek yanlış olur. Elbette bu bize bağlı ancak sakatlık gibi farklı sorunlar yaşamamamız gerekiyor. Her maç bizim için çok önemli ve değerli" şeklinde konuştu.

"Başarı sahadaki takımın"

Thomas Reis, bordo-mavili ekibin zorlu bir maç takviminden geçtiğine dikkat çekerek, "Ben birey olarak kendimi ön plana koymuyorum. Bir grubun parçasıyım. Sahada mücadele eden oyuncularımız var ve takımın başarılı olması önemli. Tecrübeli ve genç oyuncularımız bulunuyor. Salah, Fabio ve Onana gibi değerli oyuncularımız var. Yanımda oturan Pina da çok değerli bir oyuncu. Ortada bir başarı varsa bu, sahadaki takımın başarısıdır. Zorlu bir periyottan geçiyoruz ve üç günde bir maç oynuyoruz. Yarın da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz"

Hearts'ın güçlü bir takım olduğunu ve önde baskı yapmayı tercih ettiğini belirten Reis, rakiplerinin karşılaşmada nasıl bir oyun ortaya koyacağını kestirmenin kolay olmadığını söyledi. Reis, "Son maçta rakibimizin aldığı sonucu biliyoruz. Çok iyi bir takım ve iyi futbol oynamaya çalışıyorlar. Önde baskı yapan bir takım. Yarın nasıl oynayacaklarını bilmiyorum. Rotasyonlar uyguluyorlar. Rakibimiz Beşiktaş'a benzer bir takım. Ev sahibi olduğumuz için umuyorum 3 puan bizim hanemize yazılacak" şeklinde konuştu.

Wagner Pina: "Salah, bildiklerimizi özgüvenle yapmamızı istiyor"

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, takım arkadaşı Mohamed Salah'ın hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir profesyonel olduğunu belirterek, "Bize bildiğimiz şeyleri en iyi şekilde ve özgüvenle yapmamızı istiyor. Onunla birlikte sahada olmak çok güzel. Yarın beklentileri karşılayabilmemiz için çok iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Sezon başında bazı maçlarda forma şansı bulamamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pina, bunun futbolun doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız. Yapmanız gereken şey elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bu süreçte bunu yaptım" ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için mücadele edeceğiz"

Takımın üst üste aldığı galibiyetlerin önemine değinen Pina, "Bunun çok önemli bir katkısı oluyor. Biz kazanmak için oynuyoruz. Kendimizi bu şekilde gösterebiliyoruz. Yarın yeni bir gün olacak ve kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Thomas Reis'in göreve gelmesiyle takımda yaşanan değişimlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Pina, oyun sisteminde büyük bir değişiklik olmadığını söyledi. Pina, "Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanabilmek bu süreçte çok önemli. Kazandıkça işler daha kolay oluyor" değerlendirmesinde bulundu.