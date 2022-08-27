Jean-Philippe Gbamin Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu - Son Dakika
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Jean-Philippe Gbamin Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu

27.08.2022 11:43
Jean-Philippe Gbamin Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu

Trabzonspor ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavililerin 167. yabancı oyuncusu oldu.

Trabzonspor ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavililerin 167. yabancı oyuncusu oldu. 2018'den beri görevde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise 43. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde Larsen, Trezeguet, Bartra, Bardhi, Lahtimi'yi renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, son olarak Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 163 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde bordo-mavililer, Jean-Philippe Gbamin ile birlikte 43 yabancı oyuncu transferini yaptı.

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 600 günlük görev süresi boyunca;

Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz), Sörloth, Trondsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Stiven Plaza (Ekvador), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Denswil (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır), Enis Bardni (Makedonya), Bartra (İspanya), Lahtimi (Fas), Gbamin'i (Fildişi Sahili) kadrosuna kattı.

Fildişi Sahili'nden 5 oyuncu transfer edildi

Orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavili takımın Fildişi Sahili'nden kadrosuna kattığı 5'nci oyuncu oldu. Daha önce Gervinho, Kouassi, Sol Bamba ve Didier Zokora forma giyen diğer isimler oldu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jean-Philippe Gbamin Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jean-Philippe Gbamin Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu - Son Dakika
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