Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

02.09.2022 14:21
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor ile anlaşmaya varan Yusuf Yazıcı, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor ile anlaşmaya varan Yusuf Yazıcı, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren ve bonservisi Fransız temsilcisi Lille'de olan milli futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. 25 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yusuf Yazıcı, "Tekrardan burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahadaki performansım ile de pekiştiririm. Buraya geri gelmemdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkürlerimi iletiyorum. Sahada sergilediğim futbolla umarım onları mutlu ederim" ifadelerini kullandı.

Yusuf, bu akşam Trabzonspor'un, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek. - İSTANBUL

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Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
Kaynak: İHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, İstanbul, Moskova, Spor, Son Dakika

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