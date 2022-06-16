Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven

Fenerbahçe ile Trabzonspor kaleci arayışlarına devam ediyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran ile iki kulüpte ilgileniyor. Tecrübeli kalecinin transferi için iki kulübünde Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Ertuğrul Taşkıran, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olmuştu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkan tecrübeli file bekçisi kariyerinde Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor da bulunuyor.