Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven - Son Dakika
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Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven

16.06.2022 16:20

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor ile 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe, yine karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran için iki takımda görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor kaleci arayışlarına devam ediyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran ile iki kulüpte ilgileniyor. Tecrübeli kalecinin transferi için iki kulübünde Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Ertuğrul Taşkıran, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olmuştu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkan tecrübeli file bekçisi kariyerinde Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor da bulunuyor.

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Ertuğrul Taşkıran, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven - Son Dakika
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