Trabzonspor İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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Trabzonspor İstanbul'a Gitti

Trabzonspor İstanbul\'a Gitti

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a hareket etti, sakat ve cezalılara yer verilmedi.

04.05.2025 16:35
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp, özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan yer aldı.

Kafileye, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası bulunan Pedro Malheiro dahil edilmedi.

Kaynak: AA

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