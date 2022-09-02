Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler...

02.09.2022 13:07
Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler...

4 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 puan toplayan Trabzonspor, bu akşam İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mutlak 3 puan almayı hedefleyen bordo mavililerde yeni transferler Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez forma şansı bulacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

TRABZON'DA EKSİK ÇOK

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Oğuz Gürbulak, Avounou, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Dorukhan, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

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SON DAKİKA: Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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