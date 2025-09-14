Trabzonspor, Kadıköy\'de 10 kişi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti.

OKAY'DAN KEREM'E FAUL

Maça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı. Mücadelenin 17. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sarı-lacivertliler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ

Hakem Ozan Ergün, VAR'ın kendisini monitöre çağırmasının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izlemesinin ardından Okay Yokuşlu'ya kırmızı kart gösterdi. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda 10 kişi kaldı.