Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Gelecek Sezon Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Gelecek Sezon Şampiyonluk Hedefliyor

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Gelecek Sezon Şampiyonluk Hedefliyor

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda şampiyon olmayı hedefliyor ve transfer planları yapıyor.

12.05.2025 11:23
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu 5. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Gürkan Çavdar, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ligde 2021-2022 sezonunu küme düşme hattının bir sıra üzerinde tamamlayan, 2022-2023'te play-out karşılaşmaları sonucunda ligde kalan ve 2023-2024'ü de küme düşme hattının 3 sıra üstünde bitiren bordo-mavili ekip, zor günleri geride bıraktı.

Bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, ligi 5. sırada tamamladı.

Daha önce 2008-2009 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo-mavili takım, gelecek sezon da bu başarısını tekrarlayabilmek için transfer çalışmalarına başlayacak.

"Önümüzdeki yıl bu takımdan çok daha iyisi olacak"

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gürkan Çavdar, AA muhabirine, bordo-mavili ekibin başına geçtiğinde yarışmacı bir takım olacaklarına dair verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çavdar, temsiliyet açısından Trabzonspor'u iyi temsil ettiklerini düşündüğünü aktararak, "Oynadığımız rakiplerimize karşı birçok maçta üstünlük sağladık. Sadece skor üstünlüğü değil, oyun üstünlüğünden bahsediyorum. Şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile yapmış olduğumuz müsabakalarda Trabzon'da galip geldik, hatta Ankara'daki maçta 75. dakikaya kadar üstünlüğümüz de vardı. Yani baktığınız zaman gerçekten güzel şeyler oldu. Oyunumuzu geliştirdik, taraflı tarafsız herkes tarafından beğenilen bir oyun ortaya koyduk." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun kendilerine sınırsız destek verdiğinin ve "Trabzonspor ismini en ön sıraya taşıyın." dediklerinin altını çizen Çavdar, çok büyük bir sorumluluk hissettiklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çavdar, genç bir takım olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene genç bir takımdık, çünkü önümüzdeki 5 yılın takımını kurduk. Genç takım olmanın zafiyetini dış sahada yaşadık. İç sahada biz sıralamada birinci ya da ikinciyiz ama dış sahada bunun sıkıntısını yaşadık. Daha tecrübeli 1-2 oyuncuyu kadromuza katarak, bu açığımızı kapatacağımızı düşünüyorum ve önümüzdeki yıl bu takımdan çok daha iyisi olacak. Bu takım zaten beğenilen, mücadele eden, oyunu güzelleştiren bir takım ama önümüzdeki yıl ligi forse edecek, ligin lokomotifi olacak bir takım oluşturmayı düşünüyoruz."

Papara Park'ta Beylerbeyi'ne karşı oynadıkları maçı anımsatan Çavdar, şunları kaydetti:

"Başkanımız sadece A takım için değil, kadın futbolu için de bir umut diye düşünüyorum. Mesela birçok başka takım, erkek takımının maç yapığı sahada sayılı maç yapmıştır ama bu sene başkanım direktif verdi, Beylerbeyi maçını biz Papara Park'ta oynadık. Bu bizi gerçekten çok onurlandırdı. Bundan sonra da bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yankıları Türkiye kadın futbol camiasında çok iyi oldu ama dediğim gibi bizim yükümüz ağır, bize verilen desteğe karşılık vereceğiz ve bu ağır yükün altından kalkmasını da bileceğiz."

"Türk futboluna ve milli takımımıza katkı sağlayacağız"

Çavdar, gelecek sezonun kadro planlamasını da şimdiden yapmaya başladıklarını aktararak, "Seçtiğimiz oyuncular milli takımlarında oynayan oyuncular. Seçtiğimiz kriterlerden biri bu. Ayrıca bize entegre olabilecek Arnavut, Kosovalı gibi hemen hemen Karadeniz kültürüyle benzer kültüre sahip insanlar. Türk kültürünü, Karadeniz kültürünü kaldırabilecek oyuncuları seçiyoruz ama bu gelecek seçimlerde biraz daha dünya ya da Avrupa futbolunda öne çıkmış isimler, nokta atışı isimler düşünüyoruz." diye konuştu.

Altyapı faaliyetlerine de değinen Çavdar, şöyle devam etti:

"İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi, futbol lisesi olarak geçen yıl faaliyete geçti. Birçok kesimden, devletin üst kademelerinden destek gören bir proje. Trabzonspor ile protokol imzalanması, yönetim kurulumuz bunun öncüsü oldu. Ben de orada öğretmenim. Erkeklerde nasılsa işleyiş kadınlarda da aynı olacak. Yani biz kendi oyuncumuzu üreteceğiz, seçmelerimiz başlıyor. Trabzon'un çocuklarını, çevre illere, Türkiye geneline yayılacağız ve yetenekleri toplayacağız, onları geliştireceğiz. Sadece futbol yönlerini değil, pedagojik yönlerini de geliştireceğiz. Hem Trabzonspor'umuzu kalkındıracağız kadın futbolu olarak hem de Türk futboluna ve milli takımımıza katkı sağlayacağız."

Çavdar, gelecek sezon da bordo-mavili taraftarları tribünde görmek istediğini vurgulayarak, "Türkiye'de en az seyirciye oynayan takımız, dedik, o hafta tribünümüz doldu ve burada Beşiktaş'a karşı müthiş bir maç oynadık. Galip de geldik. Biz seyircimizi buraya istiyoruz, bizi seyretsinler." dedi.

Ortaya güzel şeylerin çıktığını aktaran Çavdar, "Sezon başında çocuklarla beraber oturup şuna ant içtik. 'Biz kaybederken bile Trabzonspor'a yakışır şekilde kaybedeceğiz.' dedik. Yani nasıl kaybedilir, iyi oynarsın, kaçırırsın, futbol şansı senin yanında olmaz, birçok şey üretirsin ama olmadı. Ona yapacak bir şey yok. Bu Trabzonspor'a yakışır bir mağlubiyet olur ama hiçbir şey üretmedin, rakip takım seni sahadan siler, bu bize yakışmaz. Biz önümüzdeki sene mağlubiyet kelimesini ağzımıza dahi almayacağız, beraberliği de. Ligi forse edip şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Gelecek Sezon Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika

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