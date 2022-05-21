Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yaşadığı sakatlığın ardından sol dizinden ameliyat edilen Serkan Asan, antrenman sahasına koltuk değnekleriyle geldi. Asan, takım arkadaşlarının çalışmasını bir süre izledi.
Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'na geçen bordo-mavilileri bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara forma imzalatıp, fotoğraf çektirdi.
Özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Manolis Siopis, Berat Özdemir, Kerem Şen, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Evrard Kouassi, Anthony Nwaekeme, Fode Koita, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo ve Emrehan Gedikli yer aldı.
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