Trabzonspor, Karagümrük\'ü 3-1 Yendi

28.02.2026 12:23
Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Papara Park'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 51'e yükseltti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken; 2021/22 sezonundan (57 puan) bu yana en yüksek puanına ulaştı.

NWAIWU TARİHE GEÇTİ

Fatih Karagümrük karşısında iki gol kaydeden Chibuike Nwaiwu, Süper Lig tarihinde önemli bir istatistiğe imza attı. Nwaiwu, Kasım 2014'te Galatasaray'a karşı iki gol atan Carl Medjani'den bu yana bir Süper Lig maçında iki gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu. Savunmadaki etkili performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da öne çıkan Nwaiwu, maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

SAVIC VE NWAIWU'DAN PAS REKORU

Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki Trabzonspor oyuncusu 100+ isabetli pas yaptı. Stefan Savic karşılaşmayı 109 isabetli pasla tamamlarken, Chibuike Nwaiwu da 100 pasta isabet yakaladı. Bordo-mavililer savunmadan oyun kurma organizasyonunda yüksek pas yüzdesiyle oynayarak topa sahip olma üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu.

KAFADA AVRUPA ZİRVESİ

Trabzonspor bu sezon hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında bordo-mavililerden daha fazla kafa golü atan tek takım PSV oldu. Trabzonspor'da Paul Onuachu 7, Felipe Augusto 4, Chibuike Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 ve Danylo Sikan 1 kafa golüne imza attı. Toplam kafa golü sayısıyla bordo-mavililer, Avrupa çapında üst sıralarda yer aldı. Süper Lig'de ise Onuachu'nun 7 kafa golü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım olarak ulaştığı kafa golüyle eşit seviyede bulunuyor. Trabzonspor bu alandaki üretkenliğiyle ligin en etkili ekiplerinden biri konumunda.

ZİRVE YARIŞINDA KARARLILIK

51 puana ulaşan Trabzonspor, hem iç sahadaki istikrarlı performansını sürdürdü hem de zirve takibindeki iddiasını korudu. Fatih Karagümrük karşısında topa sahip olan, savunmadan pasla çıkan ve hava toplarında üstünlük kuran bordo-mavililer, çok yönlü oyun anlayışıyla dikkat çekti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Fatih Karagümrük karşısında sahasında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Bekleyin geliyoruz

Günebakış: Trabzon'un zirve yürüyüşü

Sonnokta: Fırtına coştu bir kere

Taka: Nwaiwu'nun gecesi

Kaynak: DHA

