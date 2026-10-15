Trabzonspor, Konferans Ligi\'nde KuPS Kuopio\'yu 4-2 yendi, Dju iki gol attı

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi, Dju iki gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi 1'inci haftasında deplasmanda KuPS Kuopio'ya konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bordo-mavililerde Dju iki gol atarken Onuachu ve Salah da birer gol kaydetti; KuPS'un golleri Pennanen ve Engvall'dan geldi.
STAT: Tammelan
HAKEMLER: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer.
KUPS KUOPİO: Kreidl- Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen (Dk. 74 Touray), Pennanen (Dk. 64 Jyry), Luyeye-Lutumba (Dk. 64 Engvall), Eskesen, Armah (Dk. 64 Aiki), Parzyszek (Dk. 74 Moreno).
TRABZONSPOR: Onana- Pina, Mendy (Dk. 55 Fabinho), Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan (Dk. 55 Folcarelli), Bouchouari, Salah (Dk. 55 Saviolo), Aral Şimşir (Dk. 74 Muçi), Onuachu (Dk. 9 Dju).
GOLLER: Dk. 3 Onuachu, Dk. 44 Salah, Dk. 47 ve 90+1 Dju (Trabzonspor) - Dk. 54 Pennanen, Dk. 90+6 Engvall (KuPS Kuopio)
SARI KARTLAR: Eskesen, Parzyszek, Nuhu (KuPS Kuopio) - Samet Akaydin, Mendy (Trabzonspor)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Finlandiya ekibi Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
3'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Savunmadan atılan topa gelişine vuran Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onuachu, ceza alına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onuachu'nun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
44'üncü dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen bordo mavililerin atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Pina'nın pasında, Salah, ceza alanı sağ çaprazında gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47'inci dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'den dönen topa Dju, ayak koydu; meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3.
54'üncü dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, Onana'nın eliyle uzanamadığı top filelere gitti: 1-3
58'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. Parzyszek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Onana topu çeldi.
90+1'inci dakikada Trabzonspor, farkı yeniden 3'e çıkardı. Paslaşarak hızlı hücuma kalkan Trabzonspor'da Muçi'nin sol kanattan pasında ceza alanı içinde Dju, altı pas içerisinde dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-4
90+6'ıncı dakikada Trabzonsporlu oyuncuların savunmadan uzaklaştırmadığı topla buluşan Engvall'ın ceza alanı içinde sert şutunda meşin yuvarlak, Onana'nın sağından ağlarla buluştu: 2-4.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?