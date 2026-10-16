Trabzonspor Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yenip Avrupa'ya galibiyetle başladı - Son Dakika
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Trabzonspor Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yenip Avrupa'ya galibiyetle başladı

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Trabzonspor Konferans Ligi\'nde KuPS Kuopio\'yu 4-2 yenip Avrupa\'ya galibiyetle başladı
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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın Tampere kentinde KuPS Kuopio'ya konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Franculino 2 gol, Mohamed Salah ise 1 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, rakibine karşı topa sahip olma ve ikili mücadele istatistiklerinde üstünlük sağlarken Franculino'nun 2 golü, Mohamed Salah'ın ise 1 gol ve 1 asistlik performansı karşılaşmaya damga vurdu.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın Tampere kentinde KuPS Kuopio ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Avrupa'daki ilk sınavını kazanan bordo mavili takım, organizasyona 3 puanla başladı. Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerin ardından Avrupa'da da kazanmayı başaran Trabzonspor, hücumdaki etkili performansını Finlandiya deplasmanına taşıdı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan istatistiklerde özellikle hücum oyuncularının performansı dikkati çekti.

FRANCULINO'DAN 5 ŞUTTA 2 GOL

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Franculino, KuPS Kuopio karşısında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Verilere göre karşılaşma boyunca 5 şut çeken genç futbolcu, bunların 3'ünde kaleyi bulurken 2'sini gole çevirdi. Hücumdaki etkinliğiyle öne çıkan Franculino, ayrıca 2 hava topu mücadelesinin 1'ini kazanıp, 2 çalım girişiminden 1'inde de başarılı oldu.

SALAH'TAN AVRUPA'DA GOL VE ASİST

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, KuPS Kuopio deplasmanında da skor katkısını sürdürdü. Karşılaşmada 3 şut çeken Salah, 2 isabetli şutundan 1'ini gole dönüştürürken yaptığı 1 asistle de galibiyette pay sahibi oldu. Mısırlı futbolcu, 3 kilit pasla hücum organizasyonlarında öne çıkarken hücum bölgesindeki paslarında yüzde 81 isabet oranı yakaladı. Salah ayrıca 2 orta girişiminden 1'inde başarılı oldu.

EN FAZLA ŞUT ARAL ŞİMŞİR'DEN

Trabzonspor'un hücum hattında görev yapan Aral Şimşir, karşılaşmada en fazla şut çeken oyuncu oldu. Genç futbolcu, KuPS Kuopio kalesine 6 şut gönderirken bunların 1'inde isabet sağladı. Aral, 2 çalım girişiminden 1'inde başarılı olurken savunmaya da 1 top kapmayla katkıda bulundu. Bordo mavili takımda Franculino 5, Salah ve Cenk Özkacar ise 3'er şutla mücadeleyi tamamladı.

TOPLA OYNAMADA TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında yüzde 55 topla oynama oranına ulaşırken Finlandiya temsilcisi yüzde 45'te kaldı. Bordo mavili ekip, ikili mücadelelerde de rakibine 44-41 üstünlük sağladı. Hava toplarında Trabzonspor 9, KuPS Kuopio 6 kez başarılı olurken pas arası istatistiğinde de bordo mavili takım 12-10 önde yer aldı. Kornerlerde ise ev sahibi ekip 9, Trabzonspor 6 korner kullandı.

SAVUNMADA SAMET VE CENK'İN PAS PERFORMANSI

Trabzonspor'un savunma oyuncuları Samet Akaydın ve Cenk Özkacar, pas istatistikleriyle dikkat çekti. Samet Akaydın, karşılaşma boyunca kullandığı 63 pasın 59'unda isabet sağlayarak yaklaşık yüzde 94 başarı oranına ulaştı. Cenk Özkacar ise 57 pasın 51'ini takım arkadaşlarına ulaştırarak yaklaşık yüzde 89 pas isabeti yakaladı. Samet ayrıca 2 hava topu mücadelesini de kazanırken 3 top kapma girişiminin 2'sinde başarılı oldu. Cenk Özkacar da 3 hava topu mücadelesinin 2'sini kazanırken 3 pas arası yaparak bu alanda takımının en başarılı oyuncusu oldu.

BOUCHOUARI VE SAVIOLO'DAN YÜKSEK PAS İSABETİ

Bordo-mavili takımda Benjamin Bouchouari, 43 pasın 40'ında isabet sağlayarak yaklaşık yüzde 93 başarı oranına ulaştı. Hücum bölgesindeki paslarında yüzde 90 isabet oranı yakalayan Bouchouari, 3 kilit pasla da hücum organizasyonlarına katkı sağladı. Noah Saviolo ise hücum bölgesinde yüzde 91 pas isabetiyle dikkat çekerken 2 kilit pas üretti. Wagner Pina da 42 pasın 40'ını isabetli kullanarak yaklaşık yüzde 95 başarı oranına ulaştı.

ORTA SAHADA MELİH VE BOUCHOUARI ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un orta sahasında Melih Kabasakal ve Benjamin Bouchouari, özellikle sahipsiz topları kazanma istatistikleriyle de dikkat çekti. İki futbolcu da 7'şer sahipsiz top kazanarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı oyuncuları arasında yer aldı. Melih Kabasakal, 6 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olurken 46 pasın 43'ünü takım arkadaşlarına ulaştırdı. Bouchouari ise 1 top kapma ve 2 pas arasıyla savunmaya katkıda bulundu. Bordo mavili takımda Batista Mendy 5, Samet ise 4 sahipsiz top kazandı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler de Trabzonspor'un KuPS Kuopio karşısında elde ettiği 4-2'lik galibiyeti manşetlerine taşıdı. Bordo mavili takımın Avrupa'ya galibiyetle başlaması yerel basında geniş yer buldu.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde;

Kuzey Ekspres: Her yerde fırtına var

Taka: Fırtına müthiş başladı

Günebakış: Avrupalı Trabzon

Sonnokta: Trabzon'dan Avrupa'da zafer

Kaynak: DHA
Mohamed SalahTrabzonsporFinlandiyaKonferansFutbolSporSon Dakika

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