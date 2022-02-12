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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.02.2022 18:56
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir aydır takımla çalışmalara katılamayan Marek Hamsik de antrenmanda yer aldı.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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