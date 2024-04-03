Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan TFF'ye Tepki

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.
Saral, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor'u değil, koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibarıyla artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi." ifadesini kullandı.
"TFF tarafından açıklanan cezalar ne kurala, ne akla, ne de ahlaka sığmaz bir halde." değerlendirmesinde bulunan Saral, şunları kaydetti:
"TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur. Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na, ne liyakatsiz ekibine, ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni bir perde açmıştır."
Saral, bu sürecin bir parçası olmadıklarını ve olmayacaklarını da vurgulayarak, şöyle devam etti:
"TFF Başkanı Büyükekşi ve avenesi milletimizin gözünün içine baka baka milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve bugün itibarıyla artık kontrolünü tamamen kaybetmiştir. Ülkemiz futbolunun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu, ilk önce TFF Başkanı olmak üzere sorumluluk sahibi pozisyondaki herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Eğer bugün bu adımlar atılmazsa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir."
Trabzonspor'un ve milyonlarca vefakar taraftarlarının hakkını bugün açıklanan kararda emeği olanlara asla helal etmediklerini vurgulayan Saral, şu değerlendirmede bulundu:
"Eğer içinizde ufacık bir Allah korkusu kaldıysa, ağzınızdan düşürmediğiniz şerefin, haysiyetin zerresi varsa artık o koltukta oturmazsınız. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir."
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Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor müsabakasının ilk 25 dakikasında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını belirterek, 'Hak ederek 3 puan aldık' dedi. Kartal ayrıca yönetimin alacağı her türlü karara hazır olduklarını ve Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynayabildiğini gösterdiklerini söyledi.
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