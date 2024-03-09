Trabzonspor Kulübünde Altyapı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzonspor Kulübünde altyapı için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Abdullah Avcı, Double Pass firması yetkilileri Kevin Nicholson ve Ceri Charles Bowley ile bir araya gelerek, akademiyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantıda, son 3 ayda yapılan çalışmaların yanı sıra Özkan Sümer Futbol Akademisindeki oyuncuların A takıma entegrasyonu, eğitimler ve süreçle alakalı genel konular görüşüldü.
Asbaşkan Zeyyat Kafkas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
"Kulüp olarak akademimize büyük önem vermekteyiz. Kulübümüzle Double Pass firması arasında çeşitli konularda olumlu devam eden iş birliğimiz bulunmaktadır. Tamamen kulübümüze özel hazırlanan eğitim modeli büyük bir başarı ile uygulanıyor. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı da firma ile yapılan anlaşmanın başından bu zamana kadar süreci yakından takip ederek, akademimizdeki teknik adam ve oyuncularla bir araya gelmektedir. Akademimizdeki bu çalışmalar bir süreç yönetimidir ve birçok paydaşı vardır. Yönetim kurulumuz da başkanımız Ertuğrul Doğan'ın ortaya koyduğu irade, kararlılık ve inanç doğrultusunda titizlikle çalışmalara devam etmektedir."
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