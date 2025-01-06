Trabzonspor Kupa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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